Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Pays de la Loire 8 8 EUR La troupe théâtral “L’Estrade” vous propose une représentation de la pièce de théâtre “Vive les mariÉes” de Jérôme Vuittenez.

Chez un curé de campagne sans prétention, deux personnes se présentent en vue d’obtenir le sacrement du mariage. Mais l’Église n’est pas prête à consentir cette union, surtout lorsqu’une bigote du village et l’évêque lui-même s’invitent à la cérémonie.

Tarif : 8€ ( tarif dégressif selon le nombre de représentations réservées)

