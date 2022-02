Festival de théâtre amateur « Entr’actes à St-Marce » | 6ème édition Saint-Marcellin Saint-Marcellin Catégories d’évènement: Isère

Festival de théâtre amateur « Entr'actes à St-Marce » | 6ème édition Le Diapason 11 rue Jean Rony Saint-Marcellin

2022-02-04 – 2022-02-06

2022-02-04 – 2022-02-06 Le Diapason 11 rue Jean Rony

Saint-Marcellin Isère Saint-Marcellin 6ème édition du festival de théâtre amateur organisé par les Tréteaux de la Cumane, en partenariat avec le Service Culturel de la Ville de Saint-Marcellin. contact@les-treteaux-de-la-cumane.com http://les-treteaux-de-la-cumane.com/ Le Diapason 11 rue Jean Rony Saint-Marcellin

