L’Office de la Culture de Domme, en partenariat avec l’ADétA et l’agence culturelle départementale, propose le festival de Théâtre amateur de Domme qui se déroulera à Domme les 27 et 28 mai 2022 à 20h30 ainsi que le 29 mai à 11h et 17h. Celui-ci présentera différentes troupes venues de Nouvelle-Aquitaine.

Renseignements : 05 53 29 01 91

