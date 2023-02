Festival de théâtre à Berson Foyer rural de Berson Berson OT Blaye Berson Catégories d’Évènement: Berson

Gironde Berson Retrouvez les Tréteaux de l’Enfance dans le cadre des Scènes d’Hiver, festival de théâtre au coeur du mois de février au foyer rural de Berson! Au programme, deux pièces de théâtre mis en scène par Julia Zatko:

Le 17 février à 19h30: « La foule, elle rit » de Jean-Pierre Cannet (Durée 1h10).

