FESTIVAL DE THÉÂTRE, 27 juillet 2022, .

FESTIVAL DE THÉÂTRE



2022-07-27 – 2022-08-05

42ème édition du 27 juillet au 05 août ! Depuis plus de 40 ans, Phalsbourg s’est forgé une réputation dans le monde du théâtre et auprès du public. Dans cette petite ville de 5000 habitants, fortifiée par Vauban, la passion du théâtre s’est enracinée, avec, pendant 10 jours d’été, plus de 50 représentions appréciées par des milliers de visiteurs, dont de nombreux fidèles. Les espaces du centre ville – salles, places, cours, fossés de Vauban – sont ainsi habités par le théâtre. La grande place d’Armes centrale se transforme en plateau musical et restaurant de plein air. Le festival de Phalsbourg, événement phare de Moselle Sud, est un ancrage fort et pérenne dans une région où la culture « grandit » et trouve peu à peu sa place. L’année 2022 correspond au bicentenaire de la naissance d’Emile Erckmann, l’écrivain phalsbourgeois. Il est donc normal de consacrer cette année un certain nombre de prestations liées aux ouvrages du duo Erckmann-Chatrian. D’autant que c’est de leur œuvre, adaptée à la scène tous les étés à Phalsbourg dans les années 80, qu’est né ce festival de théâtre tel que nous le connaissons aujourd’hui !

afec57370@gmail.com +33 3 87 24 42 42 https://www.phalsbourg.fr/Culture-loisirs/Festival-theatre.html

dernière mise à jour : 2022-06-23 par