FESTIVAL DE TAROT CASINO CAP D’AGDE Agde, 8 avril 2022, Agde.

FESTIVAL DE TAROT CASINO CAP D’AGDE Agde

2022-04-08 – 2022-04-10

Agde Hérault

Le Festival de Tarot se déroule au Casino Barrière du Cap d’Agde. Il est organisé sous l’égide des Comités Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.

Près de 1 000 joueurs sont attendus.

Sur inscription.

Le tarot est le plus vieux jeu de cartes connu. Il est né au 15ème siècle en reprenant comme support les cartes utilisées pour le jeu de cartes italien « classique », auquel on a ajouté une série d’atouts et une « Dame » entre le « Roi » et le « Cavalier ». Le jeu se répand au 18ème siècle en Europe, en France et en Allemagne.

L’histoire veut donc qu’à partir d’une même souche, deux branches se développent dans deux directions radicalement opposées : d’une part le rationnel, l’intelligence, le plus riche des jeux de réflexion ; d’autre part l’irrationnel, l’imaginaire et la magie.

+33 6 11 78 02 93

