Festival de Tarot Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Festival de Tarot Beaussais-sur-Mer, 30 juin 2022, Beaussais-sur-Mer. Festival de Tarot Salle des fêtes de Ploubalay Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer

2022-06-30 – 2022-07-03 Salle des fêtes de Ploubalay Rue Ernest Rouxel

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Organisé par Cap Tarot Lancieux. Payant, sur inscription. Du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022 – Salle des fêtes de Ploubalay et salle du Mille Club cap.tarot.lancieux@orange.fr +33 6 32 01 53 86 Organisé par Cap Tarot Lancieux. Payant, sur inscription. Du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022 – Salle des fêtes de Ploubalay et salle du Mille Club Salle des fêtes de Ploubalay Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Beaussais-sur-Mer Adresse Salle des fêtes de Ploubalay Rue Ernest Rouxel Ville Beaussais-sur-Mer lieuville Salle des fêtes de Ploubalay Rue Ernest Rouxel Beaussais-sur-Mer Departement Côtes d'Armor

Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaussais-sur-mer/

Festival de Tarot Beaussais-sur-Mer 2022-06-30 was last modified: by Festival de Tarot Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer 30 juin 2022 Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Beaussais-sur-Mer Côtes d'Armor