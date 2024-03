Festival de Tango Argentin Magic Mirrors Le Havre, vendredi 17 mai 2024.

Port Tango vous retrouve à l’occasion des 15 ans de l’association et met à l’honneur le Tango argentin

Programme complet :

Vendredi 17 Mai Cinéma Sirius

20h30 Projection du film Ultimo Tango

Ouverture du festival par Mme Brigitte Deschamps, adjointe à la ville du Havre

Samedi 18 Mai Magic Mirrors

13h30 17h00 Cours avec les maestros Neri Piliu et Yanina Quiñones

20h00 01h30 Milonga avec l’orchestre Tango Sonos et DJ Claudio Coppola

Dimanche 19 Mai Magic Mirrors

13h30 16h30 Cours avec les maestros Neri Piliu et Yanina Quiñones

20h00 01h30 Milonga avec le DJ Bob Rikkar et Tango Show des maestros Neri Piliu et Yanina Quiñones

Lundi 20 Mai Magic Mirrors

14h00 20h00 Despedida avec le DJ Bob Rikkar

Réservation obligatoire

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-20

Magic Mirrors 5 Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

