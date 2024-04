Festival de Sully et du Loiret QUINTETTE DIABLO | TOURBILLON MUSICAL Yèvre-la-Ville, dimanche 2 juin 2024.

QUINTETTE DIABLO | TOURBILLON MUSICAL

Prenez place pour ce tourbillon musical qui vous fera voyager au travers de quatre pays différents et de diverses époques !

Nous commencerons avec les aventures de Peer Gynt d’Edvard Grieg dans le folklore populaire norvégien. Nous continuerons ensuite avec le léger et enjoué quintette en Fa Majeur du compositeur français George Onslow, puis avec une courte pièce de la compositrice et pédagogue américaine Florence Price Adoration , à l’origine composée pour orgue d’église en 1951, puis arrangée pour violon et orchestre à cordes et aujourd’hui une version inédite vous est présentée pour quintette à vent réarrangée par Victor Guémy, le clarinettiste de notre quintette. Pour finir nous vous proposons d’écouter des extraits du célèbre Septuor de Beethoven Op.20 en Mib Majeur. 2020 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 16:00:00

fin : 2024-06-02

7 Rue Saint-Lubin

Yèvre-la-Ville 45300 Loiret Centre-Val de Loire festival.sully@loiret.fr

