Festival de Sully et du Loiret ORCHESTRE CONSUELO Ferrières-en-Gâtinais, vendredi 7 juin 2024.

Lauréat du Premier Prix du Concours Reine Elisabeth en 2017, Victor Julien-Laferrière a été décrit comme « l’un des talents les plus fiables de la jeune génération de violoncellistes français » par le magazine Diapason. Il a également reçu le premier prix et deux prix spéciaux au Concours international du Printemps de Prague 2012, et en France en 2018, la Victoire de la musique, dans la catégorie soliste instrumental de l’année. Quiconque se sent pénétré d’un amour vrai pour son art ne peut rien craindre prophétise George Sand dans son roman Consuelo (1843). Cette audace et cette ambition, Victor Julien-Laferrière les a faits siennes pour créer en 2021 un orchestre du même nom. 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 20:30:00

fin : 2024-06-07

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire festival.sully@loiret.fr

