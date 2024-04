Festival de Sully et du Loiret Alexander Malofev Beaugency, samedi 1 juin 2024.

Jeune pianiste russe, le prodige Alexander Malofeev est reconnu pour sa virtuosité et sa sensibilité musicale. Lauréat de nombreux concours internationaux, dont le 1er prix au Concours Tchaïkovski pour jeunes musiciens, sa carrière prometteuse le positionne comme l’une des étoiles montantes de la scène pianistique mondiale. Il se produira dans le cadre du Festival de Sully et du Loiret au sein du Château de Beaugency.

Setlist

Bach/ Feinberg Concerto pour orgue solo n° 2 en la mineur, BWV 593

W.A. Mozart Sonate pour piano n°14 en do mineur, K. 457

Frédéric Chopin Andante spianato et Grande Polonaise brillante pour piano et orchestre, Op. 22

Serguei Rachmaninov Sonate n°1 op.28 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 20:30:00

fin : 2024-06-01

2 Place Dunois

Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire festival.sully@loiret.fr

