Festival de Sully et du Loiret 2022 Théâtre de verdure Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Festival de Sully et du Loiret 2022 Théâtre de verdure, 27 avril 2022, Olivet. Festival de Sully et du Loiret 2022

Théâtre de verdure, le mercredi 27 avril à 09:00

**Ouverture de billetterie le 27/04** **Le jeudi 9 juin**, Fatoumata Diawara, artiste aux multiples facettes d’origine malienne, donnera un concert exceptionnel au théâtre de verdure dans le cadre du Festival de Sully et du Loiret 2022. Tarifs : plein 25 € / réduit 12 € / jeune 6 € €& pass. Dès 13h30 sur [www.festival-sully.fr](http://www.festival-sully.fr) Concert de Fatoumata Diawara au théâtre de verdure Théâtre de verdure Parc du Poutyl Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Théâtre de verdure Adresse Parc du Poutyl Ville Olivet lieuville Théâtre de verdure Olivet Departement Loiret

Théâtre de verdure Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

Festival de Sully et du Loiret 2022 Théâtre de verdure 2022-04-27 was last modified: by Festival de Sully et du Loiret 2022 Théâtre de verdure Théâtre de verdure 27 avril 2022 Olivet Théâtre de verdure Olivet

Olivet Loiret