Festival de Street Photography – Parcours17 Médiathèque Edmond Rostand Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Festival de Street Photography – Parcours17 Médiathèque Edmond Rostand, 4 février 2023, Paris. Du samedi 04 février 2023 au mardi 28 février 2023 :

. gratuit

Rendez-vous annuel entre les membres du Collectif Regards Croisés et son public, c’est à ce jour, l’unique festival de Street Photography de Paris. Festival de Street Photography Rendez-vous annuel depuis 2016 entre les membres du Collectif et le public, c’est l’occasion de se réunir autour de la photo de rue, de discuter, de participer à des conférences, à des débats sur la Photographie en général et sur la Photographie de rue en particulier, visiter des expositions, s’inscrire à des lectures de portfolio, prendre part à des marathons photos et à un concours ouvert à tous et dont les 20 meilleurs photos seront exposées. Plusieurs photographes reconnus sont invités à cet événement photographique pour animer des conférences sur des thèmes divers en lien avec la photographie de rue et présenter leurs propres travaux. Faire du Festival de Street Photography du Collectif Regards Croisés, un espace culturel photographique de premier lieu sur la ville. Ce festival a eu lieu pendant 3 ans de 2016 à 2018 dans l’ancienne gare de Reuilly, au Carrefour des Associations Parisiennes, pendant les Journées Européennes du Patrimoine, et en 2019 à la galerie de l’Aiguillage aux Frigos (Paris 13ème). Il n’a pas eu lieu de 2020 à 2022 à cause de la pandémie. Cette manifestation, en constante évolution, a accueilli plus de mille personnes lors de la dernière manifestation en 2019. Parcours17 A la suite de ce Festival qui dure 2 jours, nous proposons une offre culturelle photographique pour les habitants du 17e. Une prolongation des expositions photos dans l’arrondissement permettant une visibilité importante et élargissant pour les habitants de l’arrondissement ainsi qu’aux autres visiteurs la possibilité de les voir. Ce Parcours17 se décline en plusieurs expositions sur une durée de 3 semaines après le week-end du Festival de Street Photography du Collectif Regards Croisés. Au programme : Expositions photos Conférences Lectures de portfolios Marathon Photos Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris Contact : https://www.collectifregardscroises.org/ 06 88 55 87 96 https://www.facebook.com/collectif.photo.regards.croises https://www.facebook.com/collectif.photo.regards.croises

© Collectif Regards Croisés

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Edmond Rostand Adresse 11 rue Nicolas Chuquet Ville Paris lieuville Médiathèque Edmond Rostand Paris Departement Paris

Médiathèque Edmond Rostand Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival de Street Photography – Parcours17 Médiathèque Edmond Rostand 2023-02-04 was last modified: by Festival de Street Photography – Parcours17 Médiathèque Edmond Rostand Médiathèque Edmond Rostand 4 février 2023 Médiathèque Edmond Rostand Paris Paris

Paris Paris