Un événement haut en couleurs, forcément, qui se tiendra au Rosa Bonheur à l’Ouest, le samedi 3 juillet de 14h à 19h. Au programme : de l’art, du graff, du kiff, plusieurs invités surprises & un atelier gratuit de dessin réservé aux enfants de 14h à 16h ❤ Viens chercher bonheur !!!

Entrée libre

La team Rosa, Pimax et le collectif « Color The Street » vous invite à leur Festival de Street Art ! Rosa Bonheur à l'Ouest 20 quai du Docteur Dervaux, 92600 Asnières-sur-Seine

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T19:00:00

