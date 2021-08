Socourt Socourt Socourt, Vosges FESTIVAL DE SOCOURT : SPECTACLE DES FRÈRES CHRYSANTHÈME Socourt Socourt Catégories d’évènement: Socourt

Vosges

FESTIVAL DE SOCOURT : SPECTACLE DES FRÈRES CHRYSANTHÈME Socourt, 5 septembre 2021, Socourt. FESTIVAL DE SOCOURT : SPECTACLE DES FRÈRES CHRYSANTHÈME 2021-09-05 12:00:00 12:00:00 – 2021-09-05 17:00:00 17:00:00

Socourt Vosges Socourt 12 EUR Jean-Claude et Jean-François parcourent le monde afin d’aller voir la misère là où elle est, car ces apôtres de la “New liturgic Music” n’ont qu’une devise : “Pour s’enrichir, il faut donner à l’autre”. Avec leurs chansons aux douces mélodies et leurs souvenirs de voyages biscornus, c’est sûr, les frères Chrysanthème sauront vous enrichir… Dimanche midi, restauration : repas campagnard, 12€ jean-luc.martinet0713@orange.fr +33 6 03 16 16 50 dernière mise à jour : 2021-08-07 par OT EPINAL ET SA REGION

Détails Catégories d’évènement: Socourt, Vosges Autres Lieu Socourt Adresse Ville Socourt lieuville 48.39567#6.24994