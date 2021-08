Socourt Socourt Socourt, Vosges FESTIVAL DE SOCOURT : MORVAN MASSIF Socourt Socourt Catégories d’évènement: Socourt

Socourt Vosges Morvan Massif est né d’une demande du « William Kennedy piping festival » qui se trouve dans le Nord de l’Irlande. Ce groupe est composé de 5 musicien dont trois Français, un Irlandais, un Ecossais.

Ce band Roots joue une musique métissée aux accents Morvandiau, irlandais, écossais et quelques fois des pays de l’Est. Nous pourrons retrouver également dans ce concert beaucoup de compositions. L’Originalité de la musique provient également des arrangements concoctés par les musiciens.

Ces cinq musiciens, aux parcours différents, sont des références dans la scène trad et folk.

Un grand moment de partage musical. Restauration : sous chapiteau, soirée pizza, 8€.

