FESTIVAL DE SOCOURT : CONCERT D’OUVERTURE – TOPIC Socourt, 2 septembre 2021, Socourt.

Socourt Vosges Socourt

Concert d’ouverture du Festival des Musiques et Danses Traditionnelles de Socourt par Jean-Michel Rey et Cie dans « TOPIC » (duo ou trio chansons françaises).

Topic, c’est Mickus Deparis aux percussions, à l’accordéon de temps en temps et au chant, Michel Devard aux guitares et Jean-Michel Rey aux guitares, au ukulélé et au chant.

Topic, c’est un tour de chants pour adultes, intimiste, dont la seule ambition est de faire passer un moment convivial aux spectateurs présents.

Topic, ce sont des chansons françaises des années 50 aux années 80, avec quelques morceaux un peu plus récents.

Topic, c’est un répertoire de 150 reprises qui mêle les chansons à texte et les « variétés » célèbres ou moins connues.

Topic, c’est également un tout nouveau tour de chants « Georges, John et les autres » dédié à Brassens et aux Beatles.

Possibilité de restauration rapide après concert : œufs au lard, 7€

jean-luc.martinet0713@orange.fr +33 6 03 16 16 50

