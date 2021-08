Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer, Var Festival de septembre Swing du Sud Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer

Var

Festival de septembre Swing du Sud Sanary-sur-Mer, 1 septembre 2021, Sanary-sur-Mer. Festival de septembre Swing du Sud 2021-09-01 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-01 22:00:00 22:00:00

Sanary-sur-Mer Var Le groupe Swing du Sud vous présente un répertoire jazz manouche dans l’esprit Django Reinhardt & the hot club, pour le plus grand plaisir des inconditionnels du swing des années 30. https://www.eglise-protestante-unie.fr/sanary-la-seyne-p60442 dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Sanary-sur-Mer, Var Autres Lieu Sanary-sur-Mer Adresse Ville Sanary-sur-Mer lieuville 43.12121#5.79877