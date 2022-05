Festival de sculpture Topos Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Cella, collectif d’artistes dionysien, présente du 5 au 16 mai un festival de sculpture à Saint-Denis. Ils proposeront, en accès libre, un parcours de sculpture et plusieurs ateliers dans quatre lieux du centre-ville : le Studio Périféeries 2028, les vitrines rue de la Boulangerie, les jardins du musée d’art et d’histoire Paul Eluard, et la Bourse du travail. Vingt-un artistes et une cinquantaine d’œuvres y seront présentées et offriront un nouveau regard sur l’art, la ville et nos lieux de vie. Le programme de la Nuit des musées : 15h-18h : atelier de modelage en argile d’après modèle, pour petits et grands 18h30 : performance de l’artiste Marianne Dupain « Je trempe ma nourriture dans du liquide avant de la porter à ma bouche, ça rend les aliments plus faciles à mâcher et alors plus faciles à avaler. Il est encore possible de faire des boulettes des aliments, les séparer, en plusieurs morceaux, puis mastiquer avec énergie. Je penche la tête en arrière et fais de petits mouvements, je sautille et laisse la gravité m’aider. »

Dans le cadre du festival Topos, le collectif Cella propose un atelier de modelage en argile pour petits et grands, ainsi qu'une performance de l'artiste Marianne Dupain. Musée d'art et d'histoire Paul Eluard 22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis

