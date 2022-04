FESTIVAL DE SCRABBLE La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

FESTIVAL DE SCRABBLE La Bresse, 2 juillet 2022, La Bresse.

2022-07-02 – 2022-07-09 Halle des Congrès 2A Rue des Proyes

La Bresse Vosges La Bresse Scrabble pour les licenciés et activités annexes gratuites pour le public (Loto, tarot, Trivial Pursuit, pétanque, Jarnac, ping-pong, Scrabble détente, belote, rallye pédestre, rami.). Plus d’informations sur www.scrab88.fr dico320@gmail.com +33 6 86 71 17 47 http://www.scrab88.fr/ Mairie de La Bresse

