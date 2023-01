FESTIVAL DE SCIENCE FICTION – LES MYCÉLIADES Épinal Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges Pour cette première édition du festival des Mycéliades, du 1er au 15 février 2023, plus de 50 salles de cinémas et médiathèques de France se réunissent autour d’une même mission : faire vivre la Science-Fiction un peu partout en France.

À Épinal, la BMI et les Cinés Palace, avec leurs partenaires, mettent les mains dans le cambouis stellaire pour vous proposer des animations communes autour d’une thématique aux dimensions infinies : L’ESPACE ! +33 3 29 39 98 20 https://myceliades.com/epinal/ rue Saint-Michel BMI – Cines Palace Épinal

