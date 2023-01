Festival de Science-Fiction, Les Mycéliades Bourges Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

Festival de Science-Fiction, Les Mycéliades Bourges, 3 février 2023, Bourges . Festival de Science-Fiction, Les Mycéliades Rue de Séraucourt Bourges Cher

2023-02-03 – 2023-02-11 Bourges

Cher Cinémas et médiathèques mettent les mains dans le cambouis stellaire pour proposer des programmations et des animations communes autour de la question spatiale.

Des projections de films comme Les Gardiens de la galaxie, Interstellar ou encore Dune sont l’occasion de déployer une myriade de rencontres avec des créateurs et créatrices du web, des écrivain·e·s de Science-Fiction, des astrophysicien·ne·s et même des entités extraterrestres… Du 3 au 11 février 2023, la maison de la culture de Bourges et la bibliothèque des Gibjoncs se réunissent autour d’une mission intergalactique : faire vivre la Science-Fiction à travers le festival les Mycéliades. +33 2 48 21 29 44 https://www.mcbourges.com/ festival mycéliades

Bourges

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Rue de Séraucourt Bourges Cher Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Festival de Science-Fiction, Les Mycéliades Bourges 2023-02-03 was last modified: by Festival de Science-Fiction, Les Mycéliades Bourges Bourges 3 février 2023 bourges cher Rue de Séraucourt Bourges Cher

Bourges Cher