Saintes Charente-Maritime Saintes À vos agendas : cette année, le Festival de Saintes fêtera ses 50 ans du 16 au 23 juillet ! Découvrez, sans plus attendre, le programme en compagnie du directeur artistique Stephan Maciejewski. info@abbayeauxdames.org +33 5 46 97 48 48 https://www.abbayeauxdames.org/ Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

