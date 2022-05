Festival de Saint-Denis – Stabat Mater de Rossini

Festival de Saint-Denis – Stabat Mater de Rossini, 31 mai 2022, . Festival de Saint-Denis – Stabat Mater de Rossini

2022-05-31 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-31 EUR 24 65 Véritable triomphe à sa création à Paris puis à Bologne en 1842, le célèbre Stabat Mater, l’une des compositions les plus lyriques de Rossini, nous enchante aujourd’hui encore. reservations@festival-saint-denis.com +33 1 48 13 06 07 https://festival-saint-denis.com/concert/220531_stabat-mater/ dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville