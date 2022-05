Festival de Saint-Denis – Magdalena Kožená et Sir Simon Rattle

Festival de Saint-Denis – Magdalena Kožená et Sir Simon Rattle, 3 juillet 2022, . Festival de Saint-Denis – Magdalena Kožená et Sir Simon Rattle

2022-07-03 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-03 EUR 25 35 Concert de musique de chambre (mezzo-soprano/piano) dans le cadre du Festival de Saint-Denis. reservations@festival-saint-denis.com +33 1 48 13 06 07 https://festival-saint-denis.com/concert/220703_magdalena-kozena-sir-simon-rattle/ dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville