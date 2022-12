Festival de Saint-Denis BASILIQUE-CATHÉDRALE DE SAINT-DENIS Saint-Denis Catégories d’évènement: île de France

Festival de Saint-Denis BASILIQUE-CATHÉDRALE DE SAINT-DENIS, 22 juin 2023, Saint-Denis. Le jeudi 22 juin 2023

de 20h00 à 22h00

Rendez-vous à la Basilique Cathédrale Saint-Denis pour un concert de musique chorale, avec le Choeur de Radio France et Lionel Sow. HEINRICH BIBER

Battalia GEORGE CRUMB

Black Angels JOHN DOWLAND

Lachrimae antiquae novae GALINA OUSTVOLSKAÏA

Composition n°2 ‘Dies Irae’ ANTONIO LOTTI

Crucifixus à dix voix CHŒUR DE RADIO FRANCE

LIONEL SOW chef de chœur

Musiciens de ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE BASILIQUE-CATHÉDRALE DE SAINT-DENIS 1 Rue de la Légion d’Honneur 93200 Saint-Denis Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/musique-chorale/festival-de-saint-denis-hors-les-murs/festival-de-saint-denis https://festival-saint-denis.com/billetterie/

