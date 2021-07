Saint-Céré Saint-Céré Lot, Saint-Céré Festival de Saint-Céré Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré Lot En été ce festival s’invite dans différents lieux du département : châteaux, abbatiale, cathédrale, théâtre et nous fait rencontrer le monde du lyrique, ces œuvres mises en scènes et chantées… Il nous surprend par son humour, son amour du théâtre musical, son envie de nous faire découvrir ces comédies musicales, ces concerts et ces opéras connus ou non…

Il revisite de grands classiques comme l’opéra comique d’Offenbach, le requiem de Mozart… et est un tremplin pour de jeunes talents qui font leur premier pas sur scène. Qu’on soit mélomane ou non, c’est un enchantement permanent, on ressort d’une de ces soirées émerveillé par les chants, les costumes, l’ambiance… Côté pratique :

Dès mi-mars, la programmation définitive est connue et la réservation est ouverte afin que vous puissiez programmer au mieux vos soirées estivales.

