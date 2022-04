FESTIVAL DE SABLÉ ~ 24 AU 27 AOÛT 2022 Sablé-sur-Sarthe, 24 août 2022, Sablé-sur-Sarthe.

FESTIVAL DE SABLÉ ~ 24 AU 27 AOÛT 2022 Sablé-sur-Sarthe

2022-08-24 11:00:00 – 2022-08-27 21:00:00

Sablé-sur-Sarthe Sarthe

5 18 EUR Fêtes et réjouissances sont les maîtres-mots de la nouvelle édition du Festival de Sablé, qui se déroulera du 24 au 27 août 2022 dans la Sarthe. Conçu avec la

nouvelle conseillère artistique, Laure Baert, cet évènement convie le public à une véritable fête baroque, à travers les nombreux chemins et diverses influences de la musique de cette époque. Certains ensembles se produiront pour la première fois au Festival de Sablé !

L’édition 2022 célèbre les 400 ans de la naissance de Molière avec, en ouverture, la comédieballet Le Mariage forcé, portée par Les Malins Plaisirs, Le Concert Spirituel et la Compagnie de danse l’Éventail. Elle fait également la part belle aux grands maîtres baroques avec la programmation d’oeuvres remarquables de Bach portées par des artistes talentueux. Les Variations Goldberg seront magnifiées par le claveciniste Jean Rondeau, dont l’enregistrement paru en février dernier a été salué par la critique. Les Suites pour violoncelle seront transcendées par Emmanuelle Bertrand, récompensée aux Victoires de la Musique Classique 2022. La nouvelle étoile du chant baroque Jeanine de Bique, accompagnée de l’ensemble Concerto Köln, pour la première française de la tournée Mirrors, sublimera les grandes figures féminines

des opéras de Haendel et ses contemporains.

Le Festival de Sablé reste fidèle à sa volonté d’accompagner les jeunes artistes et ensembles. Le Concert de l’Hostel Dieu, un des ensembles les plus réjouissants de la scène baroque française, célébrera les belles pages instrumentales de Bach, Vivaldi, Haendel et Pachelbel (Jubilatio). Le répertoire rayonnant de la musique baroque espagnole résonnera avec l’Ensemble El Sol et sa cheffe Chloé Sévère (Reinas). Ensemble vocal prometteur, Les Métaboles offriront un moment de grâce et de spiritualité autour de l’art des choeurs spatialisés (Cori Allegri). L’Ensemble Vedado nous plongera au coeur d’intenses histoires d’amour de la musique baroque française

et anglaise (Love Songs).

En 2022, le Festival de Sablé ouvre également la porte à des croisements artistiques audacieux et pétillants. Petits et grands pourront partager un délicieux moment avec Le rossignol et l’Empereur de Chine, adapté du conte d’Andersen. L’Ensemble La Rêveuse et Cécile Hurbault proposent un spectacle dans lequel se mêlent théâtre d’ombres, musique baroque et création contemporaine. Chanteuse inclassable au timbre ambré, Noëmi Waysfield, accompagnée des violoncellistes virtuoses Juliette Salmona et Louis Rodde, nous inviteront à un voyage enivrant : La Serena : de Vivaldi à Barbara ! En clôture de festival, le Gabetta Consort présente Tango Seasons, programme explosif dans lequel Les Quatre Saisons de Vivaldi croiseront les Cuatro Estaciones de Piazzolla.

En parallèle de cette riche programmation, des rencontres, conférence et ateliers

seront proposés aux festivaliers afin de partager ensemble des moments privilégiés

avec les artistes. Une autre façon de découvrir notre grand rendez-vous de l’expression baroque !

Fêtes et réjouissances

billetterie@lentracte-sable.fr +33 2 43 62 22 22 http://www.lentracte-sable.fr/

Fêtes et réjouissances sont les maîtres-mots de la nouvelle édition du Festival de Sablé, qui se déroulera du 24 au 27 août 2022 dans la Sarthe. Conçu avec la

nouvelle conseillère artistique, Laure Baert, cet évènement convie le public à une véritable fête baroque, à travers les nombreux chemins et diverses influences de la musique de cette époque. Certains ensembles se produiront pour la première fois au Festival de Sablé !

L’édition 2022 célèbre les 400 ans de la naissance de Molière avec, en ouverture, la comédieballet Le Mariage forcé, portée par Les Malins Plaisirs, Le Concert Spirituel et la Compagnie de danse l’Éventail. Elle fait également la part belle aux grands maîtres baroques avec la programmation d’oeuvres remarquables de Bach portées par des artistes talentueux. Les Variations Goldberg seront magnifiées par le claveciniste Jean Rondeau, dont l’enregistrement paru en février dernier a été salué par la critique. Les Suites pour violoncelle seront transcendées par Emmanuelle Bertrand, récompensée aux Victoires de la Musique Classique 2022. La nouvelle étoile du chant baroque Jeanine de Bique, accompagnée de l’ensemble Concerto Köln, pour la première française de la tournée Mirrors, sublimera les grandes figures féminines

des opéras de Haendel et ses contemporains.

Le Festival de Sablé reste fidèle à sa volonté d’accompagner les jeunes artistes et ensembles. Le Concert de l’Hostel Dieu, un des ensembles les plus réjouissants de la scène baroque française, célébrera les belles pages instrumentales de Bach, Vivaldi, Haendel et Pachelbel (Jubilatio). Le répertoire rayonnant de la musique baroque espagnole résonnera avec l’Ensemble El Sol et sa cheffe Chloé Sévère (Reinas). Ensemble vocal prometteur, Les Métaboles offriront un moment de grâce et de spiritualité autour de l’art des choeurs spatialisés (Cori Allegri). L’Ensemble Vedado nous plongera au coeur d’intenses histoires d’amour de la musique baroque française

et anglaise (Love Songs).

En 2022, le Festival de Sablé ouvre également la porte à des croisements artistiques audacieux et pétillants. Petits et grands pourront partager un délicieux moment avec Le rossignol et l’Empereur de Chine, adapté du conte d’Andersen. L’Ensemble La Rêveuse et Cécile Hurbault proposent un spectacle dans lequel se mêlent théâtre d’ombres, musique baroque et création contemporaine. Chanteuse inclassable au timbre ambré, Noëmi Waysfield, accompagnée des violoncellistes virtuoses Juliette Salmona et Louis Rodde, nous inviteront à un voyage enivrant : La Serena : de Vivaldi à Barbara ! En clôture de festival, le Gabetta Consort présente Tango Seasons, programme explosif dans lequel Les Quatre Saisons de Vivaldi croiseront les Cuatro Estaciones de Piazzolla.

En parallèle de cette riche programmation, des rencontres, conférence et ateliers

seront proposés aux festivaliers afin de partager ensemble des moments privilégiés

avec les artistes. Une autre façon de découvrir notre grand rendez-vous de l’expression baroque !

Sablé-sur-Sarthe

dernière mise à jour : 2022-04-27 par