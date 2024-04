FESTIVAL DE SABLÉ // 21 > 24 Août 2024 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe, mercredi 21 août 2024.

FESTIVAL DE SABLÉ // 21 > 24 Août 2024 Rendez-vous incontournable du monde baroque, le Festival de Sablé revient du 21 au 24 août 2024, avec la thématique « Du ciel à la terre ». 21 – 24 août Sablé-sur-Sarthe de 10 € à 38 € selon les concerts (détail de la tarification sur notre site et notre billetterie en ligne)

Début : 2024-08-21T20:00:00+02:00 – 2024-08-21T21:30:00+02:00

Fin : 2024-08-24T20:00:00+02:00 – 2024-08-24T21:30:00+02:00

Cette nouvelle édition mettra en lumière des compositeurs et compositrices éminents qui ont su transposer les images célestes en symphonie terrestre. Pour la deuxième année consécutive, l’événement sera placé sous le parrainage du talentueux Leonardo García Alarcón et son ensemble Cappella Mediterranea. Ensembles reconnus et artistes émergents, petites et grandes formations, programmes sacrés et profanes…, découvrez ci-dessous l’ensemble de la programmation !

PROGRAMME

→ CARMINA LATINA > Cappella Mediterranea

Mercredi 21 août 2024 > 20h30

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe

Tarif plein : 38 € / Tarif réduit : 18 €

→ RIVALS > ActeSix

Jeudi 22 août 2024 > 11h

Chapelle Notre-Dame, Académie Musicale de Liesse, Précigné

Tarif plein : 18 € / Tarif réduit : 10 €

→ FANTASIA > Théotime Langlois de Swarte

Jeudi 22 août 2023 > 15h

Église Saint-Pierre & Saint-Paul, Brûlon

Tarif plein : 18 € / Tarif réduit : 10 €

→ LE MONDE À L’ENVERS > Gli Incogniti

Jeudi 22 août 2024 > 20h30

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe

Tarif plein : 38 € / Tarif réduit : 18 €

→ L’HOMME PORTE EN LUI LE CIEL ET LA TERRE > Ensemble De Caelis

Vendredi 23 août 2024 > 11h

Basilique Notre-Dame du Chêne, La Chapelle du Chêne

Tarif plein : 18 € / Tarif réduit : 10 €

→ OMBRES ERRANTES > Iddo Bar-Shai & Philippe Beau

Vendredi 23 août 2024 > 15h

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe

Tarif plein : 18 € // Tarif réduit : 10 € – dès 10 ans

→ BACH PROJECT > Francois Salque & Vincent Peirani

Vendredi 23 août 2024 > 18h15

Place Dom Guéranger, Sablé-sur-Sarthe

Gratuit

→ NISI DOMINUS > Le Poème Harmonique

Vendredi 23 août 2024 > 20h30

Église Notre-Dame, Sablé-sur-Sarthe

Tarif plein :38 € / Tarif réduit : 18 €

→ CARTE BLANCHE À… Nemanja Radulović & Yvan Cassar

Samedi 24 août 2024 > 14h30

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe

Tarif plein : 28 € / Tarif réduit : 13 €

→ DONNE SACRE, DONNE PROFANE > Les Kapsber’girls

Samedi 24 août 2024 > 18h15

Place Dom Guéranger, Sablé-sur-Sarthe

Gratuit

→ LES MAÎTRES DE NOTRE-DAME > Ensemble Correspondances

Samedi 24 août 2024 > 20h30

Scène Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe

Tarif plein : 38 € / Tarif réduit : 18 €

Plus d’infos sur www.festivaldesable.fr

