Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin Sainte-Marie-aux-Mines 0 EUR QUARTIER LIBRE Festival des arts de la rue les 17 et 18 Juillet 2021 à Sainte-Marie-aux-Mines. Le rendez-vous incontournable de l’été dans le Val d’Argent ! Le centre de Sainte-Marie-aux-Mines transformé , les murs se décorent, la musique bat son plein, les spectacles animent les rues. Des artistes de tous bords d’Alsace, de France et d’Europe qui viennent battre le pavé de la ville, c’est la fête ! A partir de 19h : un repas animé sera proposé. Nous vous proposerons le samedi à partir de 22h : un spectacle nocturne Dragon Time Cie Elixir, 23h : concert tout allant vers. Spectacles et déambulations le samedi de 14h à 1h du matin et le dimanche de 12h à 19h30. Horaires : Samedi de 14h à 1h du matin et le dimanche de 12h à 19h30. Le samedi soir se déroulera un grand spectacle nocturne gratuit ! Des spectacles insolites, poétiques,

drolatiques et fantastiques !

Des places pour se retrouver, festoyer, se rencontrer.

De l’inattendu à chaque coin de rue !,

En plein réchauffement climatique, l’association

Hêtre se mobilise pour l’environnement en faisant souffler

un grand vent d’air frais au milieu de l’été.

De l’air, de l’art, du rire…

Respirez, détendez-vous, c’est Quartier Libre !

Un festival régénérant, requinquant, riche en humour, en poésie et en dépaysement!

Catégories d'évènement: Haut-Rhin, Sainte-Marie-aux-Mines