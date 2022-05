Festival de Rue Quartier Libre Sainte-Marie-aux-Mines, 23 juillet 2022, Sainte-Marie-aux-Mines.

Festival de Rue Quartier Libre Sainte-Marie-aux-Mines

2022-07-23 – 2022-07-24

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin Sainte-Marie-aux-Mines

0 EUR Le Festival de Rue Quartier Libre reviendra le 23 et le 24 Juillet 2022 à Sainte-Marie-aux-Mines.

Des artistes d’Alsace de France, de Belgique et d’Espagne viennent battre le pavé de la ville.

La rue se transforme sous toutes les coutures.

Des spectacles insolites, poétiques,

drolatiques et fantastiques ! Tout public.

Des musiciens, des déambulations, des jeux, des vélos fantastiques.

Et aussi un petit marché artisanal.

De l’inattendu à chaque coin de rue !

Des places pour se retrouver, festoyer, se rencontrer.

Restauration et buvette en continu sur place.

Après des mois de confinement, l’association Hêtre se mobilise en faisant souffler un grand vent d’air frais ,de respiration et de joie au milieu de l’été.

Festival des arts de la rue

+33 3 89 58 51 79

Sainte-Marie-aux-Mines

