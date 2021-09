Festival de rue « la Mekanik du rire » – Du 08 au 10 octobre 2021 Pibrac, 8 octobre 2021, Pibrac.

du vendredi 8 octobre au dimanche 10 octobre à Pibrac

Act en rue propose dans la ville de Pibrac du spectacle de rue pendant 3 jours pour que les mondes s’entremêlent… Cela débute le vendredi soir et ne s’arrête plus jusqu’à dimanche. Des spectacles ? Ma vie de Grenier, La petite histoire qui va te faire flipper ta race, GIGN, Tout sur roues, Primo Primates, Boris sur les planches, Mieux vaut boire ici qu’en face, Défilé de haute culture, Epicurien: Solo mortel pour clown, etc… et même quelques concerts ! En bonus et en avant première venez assister au show burlesque qu’est la Jacquaravane proposé par les extravagants Frères Jacquard le dimanche 26 Septembre à 16h à Cornebarrieu. Vous aimez les spectacles de Ramonville, de Chalons, d’Aurillac…ce week-end est fait pour vous et votre famille. Nous vous proposons un service de restauration et une buvette sur place. Une grande paella s’invite au festival dès le samedi, alors à vos agendas pour ne pas rater ça ! A 15 min à l’ouest de Toulouse, à 15 min de l’Isle Jourdain, venez voir des artistes qui jouent partout en France et qui le temps d’un week-end font escale à Pibrac. Les spectacles sont tout public et conviennent aux enfants. En cas de pluie des solutions de repli sont envisagées, une plateforme de covoiturage est à retrouver sur notre site. Pensez à venir masqué et avec pass sanitaire, nous y sommes contraints. Informations sur le site: [[https://www.lamekanikdurire.com/](https://www.lamekanikdurire.com/)](https://www.lamekanikdurire.com/)

Pibrac 31820 Pibrac Haute-Garonne



2021-10-08T18:00:00 2021-10-08T23:55:00;2021-10-09T09:30:00 2021-10-09T23:55:00;2021-10-10T09:30:00 2021-10-10T23:55:00