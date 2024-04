Festival de rue de Houldizy Houldizy, dimanche 25 août 2024.

Festival de rue de Houldizy

Le festival de spectacles de rue de Houldizy accueille chaque année, des compagnies qui investissent l’espace d’un après-midi les rues du village. Depuis maintenant de nombreuses années, Houldizy est devenu un lieu culturel exceptionnel par la diversité des spectacles: théâtre burlesque, théâtre gestuel, théâtre forain, cirque, jonglage, clown, voltige et acrobaties, musique. Houldizy est le théâtre d’une grande fête populaire mêlant réflexion et divertissement. Chaque année, la programmation est particulièrement soignée et largement renouvelée, pour que la qualité des spectacles soit à la hauteur des attentes d’un public toujours plus nombreux.

Début : 2024-08-25

fin : 2024-08-25

Dans les rues

Houldizy 08090 Ardennes Grand Est

2024-04-08