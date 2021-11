Festival de Rouen du livre de jeunesse Rouen, 12 novembre 2021, Rouen.

Festival de Rouen du livre de jeunesse Place de la Haute Vieille Tour Halle aux Toiles Rouen

2021-11-12 – 2021-11-14 Place de la Haute Vieille Tour Halle aux Toiles

Rouen Seine-Maritime Rouen

La nouvelle édition du festival du livre jeunesse est placée sous le thème “Au pied de mon arbre”. Du 12 au 14 novembre, découvrez une large sélection de livres et de nombreuses animations sur le thème de l’arbre , de la forêt et plus largement de la nature. Dédicaces, rencontres d’auteurs et d’illustrateurs, lectures à voix haute et ateliers donnent envie de lire et de feuilleter de belles pages.

+33 2 35 70 37 38 http://www.festival-livre-rouen.fr/

