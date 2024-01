Festival de Rocamadour Stabat Mater de Pergolèse Les Accents, Bruno de Sá & Paul Figuier Rocamadour, samedi 24 août 2024.

Comment traduire en musique la douleur infinie qui terrasse une mère face au supplice de son fils ? C’est ce que parvient à faire Pergolèse dans son sublime Stabat Mater, œuvre déchirante, exceptionnelle de magnificence et de puissance évocatrice. Au service de ce bijou sacré, deux superbes voix de contre-ténors Bruno de Sá, sopraniste brésilien à la voix proprement extraordinaire qui ne cesse d’étonner et d’éblouir, et Paul Figuier, un des contre-ténors français dont le nom s’affirme depuis quelques saisons. Avec leurs timbres si particuliers, mirifiques et brillants, ils rendront à merveille toute la force expressive qui habite également les œuvres sacrées de Vivaldi, entre virtuosité étourdissante et profond lyrisme.

Distribution

Les Accents

Thibault Noally direction et violon

Bruno de Sá sopraniste

Paul Figuier contre-ténor

Programme

Antonio Vivaldi (1678 1741) In Furore justissimae irae

Antonio Vivaldi Concerto pour violon en mi mineur RV275

Antonio Vivaldi Stabat Mater

Giovanni Battista Pergolesi (1710 1736) Stabat Mater

Johann Fischer (c. 1646 1716) Das klagende Schweden-Reich

Sebastian Knüpfer (1633 1676) Suite

Christian Ritter (c. 1645 c. 1725) Salve mi puerule

Franz Tunder (1614 1667) Streuet mit Palmen

Franz Tunder Ach Herre, lätt tina helga englar

Franz Tunder Jubilate et exultate vivat Rex Carolus

Johann Krieger (1652 1735) I frijdh will iag nu fara15 EUR.

Basilique Saint Sauveur

Rocamadour 46500 Lot Occitanie info@vallee-dordogne-rocamadour.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 21:00:00

fin : 2024-08-24 22:30:00



