Festival de Rocamadour Soirée Fauré Renaud Capuçon Rocamadour, samedi 17 août 2024.

Festival de Rocamadour Soirée Fauré Renaud Capuçon Rocamadour Lot

Renaud Capuçon, grand habitué du Festival de Rocamadour, fait son retour cette année dans la basilique pour un concert commémoratif du centenaire de la disparition de Gabriel Fauré. Aux côtés de Paul Zientara à l’alto, Stéphanie Huang au violoncelle et Guillaume Bellom au piano, le quatuor montrera le génie musical de ce compositeur français de la fin du XIXe et du début du XXe siècles.

La soirée s’ouvrira avec l’arrangement de la mélodie En Prière pour violon et piano, une œuvre imprégnée de spiritualité. Renaud Capuçon, plongera le public dans l’intimité poétique de Fauré, accompagné par les délicates harmonies du piano de Guillaume Bellom. Cette pièce ouvrira la voie à une exploration profonde de l’âme du compositeur.

Le Trio avec piano op.120 suivra, réunissant ces artistes exceptionnels dans une fusion harmonique. La collaboration entre Renaud Capuçon, Stéphanie Huang et Guillaume Bellom dévoilera la richesse expressive du trio, mettant en lumière la complexité émotionnelle et la finesse d’une des dernières compositions de Fauré.

S’ensuivra Après un rêve, arrangé pour violoncelle et piano. Cette mélodie onirique de Fauré se déploiera dans toute sa splendeur, transportant l’auditoire dans un univers de rêveries musicales.

Le point culminant de la soirée sera le Quatuor avec piano n°2 op.45, où l’ensemble des quatre artistes fusionnera dans une énergie exaltante. Renaud Capuçon, Paul Zientara, Stéphanie Huang et Guillaume Bellom s’uniront pour explorer les subtilités de cette œuvre complexe, révélant la profondeur de l’expression musicale de Fauré.

En choisissant des compositions représentatives des diverses étapes de la vie artistique de Gabriel Fauré, le quatuor promet une exploration captivante de la richesse musicale du compositeur. Leur sélection minutieuse nous emportera à travers un voyage temporel, révélant les différentes facettes de l’évolution créative de Fauré.

En accord avec Beau Soir Productions

Distribution

Renaud Capuçon violon

Paul Zientara alto

Stéphanie Huang violoncelle

Guillaume Bellom piano

Programme

Gabriel Fauré (1845 1924)

En Prière pour violon et piano

Trio avec piano op.120 en ré mineur

Après un rêve pour violoncelle et piano

Quatuor avec piano n°2 op.45 en sol mineur15 EUR.

Basilique Saint Sauveur

Rocamadour 46500 Lot Occitanie info@vallee-dordogne-rocamadour.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 21:30:00

fin : 2024-08-17 22:30:00



L’événement Festival de Rocamadour Soirée Fauré Renaud Capuçon Rocamadour a été mis à jour le 2024-01-27 par OT Vallée de la Dordogne