Festival de Rocamadour Musique classique en vallée de la Dordogne Parvis des Sanctuaires Rocamadour, jeudi 15 août 2024.

Festival de Rocamadour Musique classique en vallée de la Dordogne Parvis des Sanctuaires Rocamadour Lot

L’espérance

En 2024, le Festival revêt une thématique qui résonne particulièrement en ces temps où la vie semble parfois rythmée par des mélodies discordantes. Elle s’inspire également de la devise de Rocamdour » Filma spes ut rupes », l’espérance ferme comme le rocher. Telle la Vierge Noire guuidant les marins, la musique demeure un phare, une promesse de joie à l’horizon et, surtout, une expression authentique de force. Chaque année, chaque note, chaque mélodie, chaque instant partagé fera résonner l’Espérance qui guide nos pas avec confiance vers un avenir inspirant la beauté et la transcendance.

19e édition du Festival de Rocamadour

La première note résonnera au pieds de la cité avec Roberto Alagna, l’un des plus grands ténors de notre temps, qui interprétera des airs sacrés et d’opéras connus de tous. Ces mélodies, que nous avons tous fredonnés ou chantées, portent en elles l’espoir et le réconfort. En suivant, l4orchestre Consuelo dirigé par Victor Julien-Laferrièrenous offrira une interprétation magistrale des fameux pom pom pooomm, la cinquième symphonie de Beethoven bien sûr !

Retournons à la Basiliue avec Renaud Capuçon dans un quatuor piano cordes pour célébrerl’anniversaire de Fauré, compositeur de la lumière et de l’espérance. Nos amis d’outre-manche, l’orchestre de l’Opéra Royal de Versailles dirigé par Chloé de Guillebon dans les Leçons de Ténèbres de Couperin, l’Ensemble Correspondances sous la baguette de Sébastien Daucé dasn un récital de musique de la cour de Suède avec l’alto Lucile Richardot. Enfi, le surprenant Bruno de Sa revient dans le célèbre Stabat Mater de Pergolèse aux côté de Paul Figuier et des Accents.

Par le hasard, La tempête revient souffler son brillant esprit avec leur programme Azahar pour une expérience hos norme autour de Machaut et Stravinski, quand les opposés s’attirent, l’espoir rayonne. L’incontiournable récital de piano sera assuré par David Fray dans les variations de Goldberg de Bach, oeuvre monumentale du répertoire. Philippe Herrewghe et le Collegium Vocale Gent interprèteront des madrigaux dont Monteverdi, Marenzio, Rossi…Pour refermer le chapitre de cette 19e édition, l’Ensemble La Sportelle donnera le clou du spectacle et nous portera sur un chemin de paix et d’espérance avec les Lithanies à la Vierge Noire de Poulenc et le Requiem de Fauré.

Retrouvez également les moemnt d’orgue par Nicolas Procaccini, jeune organiste qui a démontré tout son talent dans son album Reflets sur l’air pour le label Rocamadour. Les Itinérantes vous guideront dans la nuit De la terre cers le Ciel sur le Chemin de Croix, enfin le Ténor Enguerrand de Hys et le pianiste Paul Beynet nous envoûteront avec leurs contes mystiques en fin d’aprés-midi.

Célébration éclatante de l’espérance, une ode à la résilience et une invitation à embrasser l’aveir avec confiance. Car, comme le rocher de Rocamadour, notre espérance est ferme et inébranlable EUR.

Parvis des Sanctuaires Basilique Saint Sauveur

Rocamadour 46500 Lot Occitanie contact@musique-sacree-rocamadour.eu

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-26



