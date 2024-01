Festival de Rocamadour Moment d’orgue Nicola Procaccini Rocamadour, vendredi 23 août 2024.

Festival de Rocamadour Moment d’orgue Nicola Procaccini Rocamadour Lot

Nicola Procaccini est né à Sant’Elpidio a Mare en Italie dans la région des Marches, très riche en orgues historiques. En 2015, il obtient une licence en clavecin avec mention honorable, au Conservatoire de Fermo. Il poursuit ses études dans la classe du professeur Wolfgang Zerer à la Hochschule für Musik und Theater de Hambourg, où il obtient en 2019 une licence en orgue avec mention et distinction. Nicola a ensuite complété son cursus en obtenant un master d’orgue au CNSM de Paris, dans la classe des professeurs Thomas Ospital et Olivier Latry.

En octobre 2018, il s’est vu décerner la bourse de mérite de la Fondation Berenberger, destinée aux meilleurs étudiants de la Hochschule für Musik und Theater de Hambourg. En 2022, Nicola a été sélectionné pour une année de résidence artistique au Japon, organisée par la salle de concert « Kitara » à Sapporo.

A l’occasion du Moment d’orgue, Nicola Procaccini jouera des œuvres de son dernier album Reflets sur l’air pour le Label Rocamadour, sortie en octobre 2023

Moment d’orgue dans la Basilique Saint-Sauveur

Programme

Œuvres de son album Reflets sur l’air et improvisations. EUR.

Basilique Saint Sauveur

Rocamadour 46500 Lot Occitanie info@vallee-dordogne-rocamadour.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 12:00:00

fin : 2024-08-23 13:00:00



L’événement Festival de Rocamadour Moment d’orgue Nicola Procaccini Rocamadour a été mis à jour le 2024-01-27 par OT Vallée de la Dordogne