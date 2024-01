Festival de Rocamadour Mayrig Eva Zaïcik, David Harountuninan Xenia Maliarevitch Lacave, dimanche 25 août 2024.

Eva Zaïcik, David Harountuninan Xenia Maliarevitch Lacave Lot

Le programme Mayrig, petite maman en arménien, évoque aussi bien la douceur d’une mère à travers les berceuses et les chants d’amour que le déchirement d’un peuple dont la terre est souvent racontée, parfois rêvée, toujours réelle.

Mayrig est une invitation au voyage à travers le temps et les régions d’Arménie. Qu’elles expriment l’amour, la famille, la nostalgie du pays ou l’exil, les œuvres de Komitas et de Garbis Aprikian placent la musique arménienne quelque part entre l’Orient et l’Occident.

Distribution

Eva Zaïcik mezzo-soprano

David Harountuninan violon

Xenia Maliarevitch piano

Programme

Garbis Aprikian Lamento

Qeler Tsoler Komitas

Komitas Shogher Jan

Komitas Dances: No. 4, Shushiki

Parsegh Ganatchian Lullaby

Komitas Tsirani Tsar

Komitas Hoy Nazan

Komitas Lullaby

Komitas Krunk

Komitas Antuni

Hakob Aghabab Jan, ay loosin! (Loosin yelav)

Komitas Dances: No. 1, Yerangi

Garbis Aprikian Lullaby

Komitas Akh, Maral jan Ervum em

Komitas Garun A

Komitas Chinar es

Komitas Kaqavik

Komitas Yerkinqn Ampel e

Komitas Qele, Qele

Komitas Dances: No. 5, Het-Araj

Garbis Aprikian Petite suite nuptiale50 EUR.

CHÂTEAU DE LA TREYNE

Lacave 46200 Lot Occitanie info@vallee-dordogne-rocamadour.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 19:00:00

fin : 2024-08-25 20:00:00



