Festival de Rocamadour Lux Aeterna The Gesualdo Six Owain Park Rocamadour, dimanche 18 août 2024.

Réputés pour être « des tisserands de tapisseries sonores riches et pleines de sens » (BBC Music Magazine), The Gesualdo Six présentent un programme de musique poignante et inspirante à la mémoire des disparus. À travers une sélection judicieusement choisie d’œuvres allant de la Renaissance à nos jours, l’ensemble a cappella explore la riche variété des réponses musicales aux thèmes du deuil, de la perte et de l’espoir au fil des siècles. Le répertoire comprend des compositions de Tavener, Byrd, Tallis, Lassus et de Morales, ainsi que des œuvres contemporaines, dont I take thee de Joanna Marsh, composée pour The Gesualdo Six en 2020. Un programme idéal pour révéler la perfection vocale et l’interprétation habitée de cet ensemble vocal mondialement réputé

Programme

Cristóbal de Morales (c. 1500 1553) Parce mihi Domine

John Tavener (1944 2013) Funeral Ikos

Orlande de Lassus (1532 1594) Clamaverunt ad Dominum

Thomas Tallis (c. 1505 1585) In jejunio et fletu

William Byrd (c. 1539 1623) Peccantem me quotidie

Howard Skempton (b. 1947) And there was war in heaven

Donna McKevitt (b. 1970) Lumen (Nunc Dimittis)

Cristóbal de Morales Requiem aeternam (Introitus)

Vincente Lusitano (c. 1520 c. 1561) Heu me Domine

Judith Bingham (b. 1952) Watch with me

Joanna Marsh (b. 1970) I take thee

Cristóbal de Morales Lux aeterna (Communio)

Richard Rodney (1936 2012) Bennett A Good-Night EUR.

Basilique Saint-Sauveur

Rocamadour 46500 Lot Occitanie info@vallee-dordogne-rocamadour.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 21:00:00

fin : 2024-08-18 22:15:00



