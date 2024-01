Festival de Rocamadour Les variations de Goldberg Bach David Fray Rocamadour, vendredi 23 août 2024.

David Fray Rocamadour Lot

Les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach sont une série de trente variations pour clavecin. Composées vers 1741, elles sont souvent considérées comme l’un des sommets de la musique baroque. L’œuvre tire son nom de Johann Gottlieb Goldberg, le jeune claveciniste pour lequel Bach aurait écrit ces variations. La pièce débute par une aria, suivie de trente variations variées, explorant diverses formes et styles, aboutissant à la création d’un chef-d’œuvre d’une grande complexité et expressivité. Elle se termine par l’Aria da Capo, instillant ainsi une impression d’infini et de transcendance. Une œuvre et un artiste à découvrir absolument !

« Nous sommes les serviteurs de cette œuvre d’une complexité infinie nous n’aurons jamais l’impression de l’avoir vue sous toutes ses coutures ni d’en avoir atteint le sommet. Nous venons à ce monument avec humilité et une certaine excitation, parce que c’est un voyage qui changera notre vie dans une certaine mesure. Il ne faut pas viser la perfection mais l’authenticité produire quelque chose qui a du sens, qui est naturel, cohérent, et qui raconte une histoire à laquelle tout le monde peut s’identifier parce que c’est l’histoire de l’humanité ».

Distribution

David Fray piano

Programme

Jean-Sébastien Bach (1685 1750) Les Variations Goldberg15 EUR.

Basilique Saint Sauveur

Rocamadour 46500 Lot Occitanie info@vallee-dordogne-rocamadour.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 21:00:00

fin : 2024-08-23 22:30:00



