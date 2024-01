Festival de Rocamadour -Leçons de ténèbres Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles Rocamadour, mardi 20 août 2024.

Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles Rocamadour Lot

Les Leçons de Ténèbres sont devenues au milieu du XVIIe siècle l’objet de compositions musicales de plus en plus appréciées. Michel Lambert fut en France le premier à en composer un cycle en 1662, suivi rapidement par Charpentier et Lalande. Mais les plus célèbres et les premières à avoir retrouvé de nos jours les honneurs du disque et du grand public sont celles de François Couperin, datées de 1714.

En cette fin du règne de Louis XIV, la France est une terre de piété, mais aussi d’italianisme dans la musique, y compris religieuse. Aussi les émois composés par Couperin pour ses chanteuses sont-ils si dramatiques qu’on les croirait issus de l’opéra… Vocalité et spiritualité y sont combinées avec art, témoignant du raffinement du beau chant français pratiqué aussi bien dans les salons et les théâtres que dans les lieux de culte. On éteignait traditionnellement les cierges au fur et à mesure du déroulement de l’office des Ténèbres, pour finir dans l’obscurité de la nuit… Les trois leçons conservées de François Couperin sont écrites pour le Mercredi Saint, et représentent l’un des sommets de l’art sacré français du début du XVIIIe siècle.

Florie Valiquette et Marie Lys, fleurons de la jeune génération des sopranos, ressuscitent sous la direction de Chloé de Guillebon ce miracle musical, dans la nuit grandissante où s’éteignent une à une les bougies…

Distribution

Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles

Chloé de Guillebon

Florie Valiquette soprano

Marie Lys soprano

Programme

Louis-Nicolas Clérambault (1676 1749) Motets pour les trois jours qui précèdent le carême

François Couperin (1668 1733) Première Leçon de Ténèbres pour le Mercredi Saint

Marc-Antoine Charpentier (1643 1704) In Monte Oliveti

François Couperin Deuxième Leçon de Ténèbres pour le Mercredi Saint

Marc-Antoine Charpentier Tristis est anima mea

François Couperin Troisième Leçon de Ténèbres pour le Mercredi Saint

Marc-Antoine Charpentier Stabat mater pour les religieuses EUR.

Basilique Saint-Sauveur

Rocamadour 46500 Lot Occitanie info@vallee-dordogne-rocamadour.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20 21:00:00

fin : 2024-08-20 22:15:00



