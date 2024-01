Festival de Rocamadour Grands airs sacrés et airs d’opéras Roberto Alagna et l’Orchestre Consuelo Rocamadour, jeudi 15 août 2024.

Festival de Rocamadour Grands airs sacrés et airs d’opéras

Roberto Alagna et l’Orchestre Consuelo Rocamadour Lot

Pour la soirée d’ouverture du Festival de Rocamadour, le célèbre ténor Roberto Alagna nous fait l’honneur de sa présence pour une grande soirée populaire ! Il offre une performance enchanteresse, accompagné de l’Orchestre Consuelo dirigé par Victpor Julien-Laferrière, mêlant la puissance dramatique des grands opéras et la solennité des airs sacrés.

Roberto Alagna au cours de sa carrière, a conquis les scènes des plus grandes maisons d’opéra, de la scala de Milan au Metropolitan Opéra de New-York. Ses interprétations magistrales des rôles emblématiques tels que Roméo et Juliette de Gouod ou Don Cralos dans l’opéra éponyme de Verdi ont laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de l’opéra.

En accuiellant Roberto Alagna, le Festival de Rocamadour s’ouvre à l’immensité du répertoire de l’opéra, vous offrant une expérience musicale toujours pkus élargie, magnifieé par la virtuosité d’un artiste qui transcende les frontières du genre

Distribution

Roberto Alagna ténor

Orchestre Consuelo Victor Julien-Laferrière

Programme

César Franck (1822 1890) Panis angelicus

Franz Schubert (1797 1828) Ave Maria

Georges Bizet (1838 1875) Agnus Dei

Felix Mendelssohn (1809 1847) Ouverture de Paulus

Jean-Félix Lalanne (b. 1962) Seigneur, ne me laisse pas

Jean-Félix Lalanne « Madone au cœur d’or » La source

Samuel Barber (1910 1981) Adagio

Jean-Félix Lalanne Sans être à Aimer

Jean-Félix Lalanne On se retrouvera

David Alagna (b. 1975) Libertà

David Alagna « Non, je ne suis pas un impie » Le dernier jour d’un condamné

Fromental Halevy (1799 1862) « Rachel quand du seigneur » La Juive

Giuseppe Verdi (1813 1901) prélude de La Traviata

Richard Wagner (1813 1883) « Mein lieber Schwan » Lohengrin

Jacques Offenbach (1819 1880) « Entr’acte » Les Contes d’Hoffmann

Jules Massenet (1842 1912) « Ô souverain, ô juge » Le Cid

Camille Saint-Saëns (1835 1921) « Vois ma misère » Samson et Dalila

Charles Gounod (1818 1893) « Ah ! Lève-toi soleil ! » Roméo et Juliette EUR.

Vallée de l’Alzou

Rocamadour 46500 Lot Occitanie info@vallee-dordogne-rocamadour.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 20:30:00

fin : 2024-08-15 22:00:00



L’événement Festival de Rocamadour Grands airs sacrés et airs d’opéras

Roberto Alagna et l’Orchestre Consuelo Rocamadour a été mis à jour le 2024-01-27 par OT Vallée de la Dordogne