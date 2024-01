Festival de Rocamadour Gloria Sveciae Ensemble Correspondances & Lucile Richardot Rocamadour, jeudi 22 août 2024.

À l’époque où la France conçoit une politique artistique visant à exporter à partir d’un point central qu’est Versailles, d’autres cours d’Europe conçoivent les choses sous un angle très différent. En Suède, Charles XI entretient à Stockholm une cour où les Arts sont bien sûr à l’honneur. Selon sa volonté, son maître de chapelle, Gustav Düben en fait un lieu de passages et d’échanges d’une richesse considérable. On côtoie ainsi pour quelques semaines ou plusieurs années parmi les artistes résidents à la cour, les meilleurs compositeurs, venant d’abord d’Allemagne mais aussi d’Italie et circulant dans tous les pays de la mer Baltique. Originaires de Dresde, Hambourg, ou Lubeck, parfois venant de Rome ou de Venise, séjournant sous les hospices favorable de la Suède, passant ensuite au Danemark à Copenhague, ces artistes constituent une élite de musiciens voyageurs, se nourrissant d’influences, de langues et de styles.

Quand Louis XIV cherche à construire un goût français monolithique, à l’image d’une marque moderne, le roi Gustav cherche au contraire la variété, la singularité et le cosmopolitisme. On trouve aujourd’hui les vestiges de cette vie artistique de premier plan dans les archives des collections royales de Suède où figurent de sublimes pages de J.C. Bach, Albrici, Tunder, Ritter, Peranda, Krieger, Pohle. L’allemand, le latin, l’italien mais aussi le suédois chantent les intenses musiques d’artistes qui ont probablement du sentir une liberté, une ouverture et inspiration particulières sous le Soleil du Nord.

L’alto Lucile Richardot, à la voix surprenante et envoûtante, avec l’Ensemble Correspondances sous la baguette de Sébastien Daucé nous livreront un programme unique et fascinant.

Distribution

Ensemble Correspondances Sébastien Daucé

Lucile Richardot alto

Programme

Johann Christoph Bach (1642 1703) Ach, daß ich Wassers gnug hätte

David Pohle (1624 1695) Herr, wenn ich dich nur dich habe

Christian Geist (c. 1650 1711) Jesu nostrae, spes salutis

Christian Geist Es war aber an der Stätte

Giuseppe Peranda (1626 1675) O Jesu mi dulcissime

Johann Philipp Krieger (1649 1725) O Jesu, du mein Leben

Vincenzo Albrici (1631 1696) Cogita, o homo

Vincenzo Albrici Sive vivimus

Johann Fischer (c. 1646 1716) Das klagende Schweden-Reich

Sebastian Knüpfer (1633 1676) Suite

Christian Ritter (c. 1645 c. 1725) Salve mi puerule

Franz Tunder (1614 1667) Streuet mit Palmen

Franz Tunder Ach Herre, lätt tina helga englar

Franz Tunder Jubilate et exultate vivat Rex Carolus

Johann Krieger (1652 1735) I frijdh will iag nu fara15 EUR.

Basilique Saint Sauveur

Rocamadour 46500 Lot Occitanie info@vallee-dordogne-rocamadour.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 21:00:00

fin : 2024-08-22 22:30:00



