Festival de Rocamadour En prière Gramat, vendredi 23 août 2024.

Festival de Rocamadour En prière Gramat Lot

Enguerrand de Hys et Paul Beynet nous offre une suite de trois concerts de mélodies françaises, avec trois programmes variés !

Pour le deuxième concert, le duo piano-voix a choisi des oeuvres autour de la prière. Si la mélodie de Gabriel Fauré En Prière est devenue un “tube”, les autres mélodies, toutes aussi touchantes, nous parlent de l’enfance de Christ et semblent inspirées des scènes des évangiles apocryphes.

Ténor reconnu pour l’élégance de son chant et la sûreté de sa technique, Enguerrand de Hys est Révélation Classique Adami 2014, membre de la Nouvelle Troupe Favart de l’Opéra-Comique et est en résidence, avec le trio Ayònis, au Théâtre Impérial de Compiègne. Sa voix et sa musicalité lui permettent d’explorer un large répertoire de styles et d’époques. Il se produit dans les plus grands opéras européens.

Avec le soutien du Théâtre Impérial Opéra de Compiègne

Distribution

Enguerrand de Hys ténor

Paul Beynet piano

rogramme

Mel Bonis (1858 1937) Allons prier

Guy Ropartz (1864 1955) Oraison dominicale

Nadia Boulanger (1887 1979) Cantique

Ernest Chausson (1855 1899) Oraison

Gabriel Fauré (1845 1924) En Prière

Reynaldo Hahn (1874 1947) Cantique (sur le bonheur des justes et le malheur des réprouvés)

Arthur Honegger (1892 1955) Trois psaumes

Charles Gounod (1818 1893) Repentir

Jean-Baptiste Faure (1830 1914) Crucifix

Cécile Chaminade (1857 1944) Viatique

Charles Gounod Le Ciel a visité la terre

Jacques de La Presle (1888 1969) Père éternel25 EUR.

Chapelle du Grand-Couvent

Gramat 46400 Lot Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 18:00:00

fin : 2024-08-23 19:00:00



L’événement Festival de Rocamadour En prière Gramat a été mis à jour le 2024-01-27 par OT Vallée de la Dordogne