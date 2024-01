Festival de Rocamadour A Marie Gramat, samedi 24 août 2024.

Festival de Rocamadour A Marie Gramat Lot

Enguerrand de Hys et Paul Beynet nous offre une suite de trois concerts de mélodies françaises, avec trois programmes variés !

Pour clore leurs concerts au festival, le ténor Enguerrand de Hys et le pianiste Paul Beynet nous amène à la découverte des Ave Maria et autres œuvres consacrées à Marie écrites par des compositeurs français du XIXe et XXe siècles.

Ténor reconnu pour l’élégance de son chant et la sûreté de sa technique, Enguerrand de Hys est Révélation Classique Adami 2014, membre de la Nouvelle Troupe Favart de l’Opéra-Comique et est en résidence, avec le trio Ayònis, au Théâtre Impérial de Compiègne. Sa voix et sa musicalité lui permettent d’explorer un large répertoire de styles et d’époques. Il se produit dans les plus grands opéras européens.

Avec le soutien du Théâtre Impérial Opéra de Compiègne

Distribution

Enguerrand de Hys ténor

Paul Beynet piano

Programme

Guy Ropartz (1864 1955) Salutation angélique

Charles Gounod (1818 1893) Le nom de Marie

Charles-Marie Widor (1844 1937) Ave Maria

Guy Ropartz Vierge Sainte

Théodore Dubois (1837 1924) Ave Maria

Jules Massenet (1842 1912) Souvenez-vous, Vierge Marie !

Jehan Alain (1911 1940) Ave Maria

Maria Malibran (1808 1836) Prière à la Madonne

Camille Saint-Saëns (1835 1921) Ave Marie

Jules Massenet (1842 1912) Devant la Madone

Charles Gounod Ave Maria

André Caplet (1878 1925) Prière normande

Jules Massenet Ave Maria

Francis Poulenc (1899 1936) Priez pour paix25 EUR.

Chapelle du Grand-Couvent

Gramat 46400 Lot Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 18:00:00

fin : 2024-08-24 19:00:00



L’événement Festival de Rocamadour A Marie Gramat a été mis à jour le 2024-01-27 par OT Vallée de la Dordogne