Festival de Rocamadour 5e et 6e symphonies de Beethoven Rocamadour, vendredi 16 août 2024.

L’orchestre Consuelo poursuit avec passion l’intégrale des symphonies de Beethoven au Festival de Rocamadour, en vous offrant la 5e et 6e symphonies, indéniablement parmi les plus célèbres de Beethoven. Le chef d’orchestre Julien Victor-Laferrière guidera les musiciens à travers ces compositions magistrales, mariant la grandeur de la musique classique avec la beauté naturelle de la vallée de l’Alzou.

La 5e Symphonie de Beethoven, dite la « Symphonie du Destin », est célèbre pour son motif distinctif en quatre notes (pom pom pom pooom). Elle exprime des émotions tour à tour dramatiques et triomphantes, incarnant un combat intérieur avant de converger vers une victoire éclatante dans le dernier mouvement.

En contraste, la 6e Symphonie, également connue sous le nom de « Pastorale », explore la relation entre l’homme et la nature. Composée en parallèle avec la 5e, elle transporte l’auditeur dans une atmosphère bucolique, évoquant des scènes champêtres et des sensations liées à la vie rurale. Chaque mouvement dépeint une facette de cette harmonie entre l’humanité et la nature, créant un paysage sonore d’une beauté apaisante.

Venez célébrer la musique, la nature et la vie dans cette parenthèse enchantée lors d’une soirée exceptionnelle au Pied de la Cité de Rocamadour.

Distribution

Orchestre Consuelo

Julien Victor-Laferrière

Programme

Ludwig van Beethoven (1770 1827)

Symphonie n°6 dite « Pastorale » en fa majeur, op. 68

Ludwig van Beethoven (1770 1827)

Symphonie n°5 dite « du Destin » en ut mineur, op. 67 EUR.

Vallée de l’Alzou

Rocamadour 46500 Lot Occitanie info@vallee-dordogne-rocamadour.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16 20:30:00

fin : 2024-08-16 22:00:00



