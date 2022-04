Festival de réalité virtuelle (VR) : les réalités artificielles Le Cube Issy-les- Moulineaux Catégories d’évènement: île de France

Le meilleur de la réalité virtuelle s’invite au Cube pendant un mois. Venez tenter l’expérience ! Coiffé(e) d‘un casque de VR, plongez dans une sélection des meilleurs films immersifs qui plairont autant aux petits qu’aux grands. Le meilleur de la réalité virtuelle s’invite au Cube pendant un mois. Venez tenter l’expérience ! Coiffé(e) d‘un casque de VR, plongez dans une sélection des meilleurs films immersifs qui plairont autant aux petits qu’aux grands. Au programme : Une sélection de films et expériences de Réalité Virtuelle primés dans de multiples festivals internationaux : Cannes, Sundance, Venice Film Festival, Tribeca, VR Arles…

Avec la participation d'acteurs et d'actrices exceptionnels tels que Tahar Rahim (César du meilleur acteur, Un prophète), Edward Norton (Fight Club, American History X), Colin Farrell (Golden Globe, The Lobster), Anne d'Orval (Mommy, Les amours imaginaires). Découvrez aussi une expérience artistique inédite : oserez-vous pénétrer dans le célèbre tableau d'Edvard Munch, Le Cri ?

