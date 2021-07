Puycelsi Puycelsi Puycelsi, Tarn Festival de Puycelsi 2021 Puycelsi Puycelsi Catégories d’évènement: Puycelsi

Tarn

Festival de Puycelsi 2021 Puycelsi, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Puycelsi. Festival de Puycelsi 2021 2021-07-16 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-16 22:00:00 22:00:00

Puycelsi Tarn Puycelsi EUR Concert de flûte et harpe.

Musiques de Satie, Debussy, Fauré. contact@festivalpuycelsi.com +33 6 41 80 24 90 http://www.festivalpuycelsi.com/ dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Puycelsi, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Puycelsi Adresse Ville Puycelsi lieuville 43.99294#1.71065