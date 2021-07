Pujols Pujols Lot-et-Garonne, Pujols Festival de Pujols – Spectacle Chili Pujols Pujols Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Pujols

Festival de Pujols – Spectacle Chili Pujols, 3 août 2021, Pujols. Festival de Pujols – Spectacle Chili 2021-08-03 – 2021-08-03

Pujols Lot-et-Garonne Pujols Le ballet BAFOCHI célèbre dans le monde entier va vous entraîner au plus profond d’une culture traditionnelle.

A partir de 19h, sur le site du festival de Pujols, animations avec TAMBOURS DU BURUNDI.

Programmation des jours suivants :

5 août : Tahiti

6 août : République Dominicaine

